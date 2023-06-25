В Подмосковье восстановили движение по всем мостам через Оку

В Подмосковье движение по всем мостам полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает 25 июня областной минтранс.

«Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе», — уточняется в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

Также движение восстановлено по мосту через реку на трассе М-2 «Крым» и на трассе М-4 «Дон». В минтрансе отметили, что открыты и автобусные маршруты.

Ранее в этот день «Автодор» сообщил о штатном режиме движения по трассе М-4 «Дон».

В Ростовской области все ограничения на движение по трассам сняты, в Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение. Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что ограничения в регионе на движение личного транспорта снимут в течение дня.

В Госавтоинспекции Краснодарского края заявили о снятии всех ранее введенных ограничений на трассах.