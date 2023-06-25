Машина врезалась в ресторан на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 25 июня, произошло ДТП с участием двух машин, одну из которых откинуло в витрину ресторана.

Телеканал «78» уточнил, что автомобиль влетел в витрину ресторана Leth, кроме того, участником ДТП стало и такси.

Столкнулись две иномарки Hyundai, пострадали две пассажирки — 26-летняя девушка и ее пятилетняя дочь, уточнила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Пострадавших госпитализировали, после чего отпустили. Среди посетителей ресторана никто не пострадал.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В ночь на 2 июня в центре Екатеринбурга водитель Mazda на полной скорости влетел в каток дорожных рабочих. Дорожники укладывали свежий асфальт в тот момент. От сильного удара техника сдвинулась на метр и погнулась, гидравлика и кабина были повреждены. Рабочие смогли вытащить водителя и потушить его автомобиль.