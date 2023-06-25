В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией

В совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) допустили участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию украинского конфликта. На это указал в воскресенье, 25 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — написал Данилов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что для переговоров с Украиной сейчас нет стабильной почвы. При этом он, отвечая на вопрос о том, с кем Россия готова вести переговоры об урегулировании на Украине, отметил, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу и контакту.

В свою очередь Путин в ходе встречи с военными корреспондентами 13 июня подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта могут приблизиться после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Зеленский решит самостоятельно, присутствовать ли России на мирных переговорах по Украине. Вашингтон не будет давить на союзника с целью возобновить переговоры, подчеркнул он.

В турецком Стамбуле 29 марта 2022 года прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.