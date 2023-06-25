Британского хакера приговорили к пяти годам тюрьмы

Британский хакер приговорен к пяти годам тюрьмы. В 2020 году мужчина взломал более сотни аккаунтов политиков и знаменитостей. Хакер получил доступ к учетным записям с целью мошенничества и вымогательства. От взлома пострадали Джо Байден, Барак Обама и Илон Маск. Twitter пришлось заморозить аккаунты нескольких известных людей, передает телеканал «Известия». В общей сложности хакер и его сообщники украли более $794 тыс. в виде криптовалюты, которые ему теперь необходимо возместить жертвам.

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