На Украине три девушки погибли в ДТП с пьяным полицейским

На Украине, в Кировоградской области, произошла авария, в результате которой погибли три несовершеннолетние девушки, еще два человека в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы. Об этом сообщили 25 июня в областном главном управлении полиции.

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по автодороге <...> недалеко от поселка городского типа Новгородка, грубо нарушив правила дорожного движения, превысил скорость, не справился с управлением и допустил съезд авто в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в публикации ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В машине находились пять выпускников местной школы. В результате ДТП три 16-летние девушки погибли на месте, а два пассажира, 2005 и 2007 годов рождения, получили телесные повреждения.

Установлено, что аварию устроил нетрезвый сержант полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Эксплуатация транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшая смерть потерпевшего».

В мае судья в Киеве на блокпосту насмерть сбил военнослужащего. Отмечалось, что водитель был за рулем в нетрезвом состоянии. На него завели уголовное дело.