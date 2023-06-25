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Карта спецоперации на Украине 25 июня

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 июня можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

Так, на донецком направлении в районе Артемовска грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений южной группировки войск за сутки успешно отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Ягодное, Зализнянское и Дубово-Василевка (ДНР).

Еще четыре атаки украинских боевиков отражены в районах населенных пунктов в ДНР Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское. На донецком направлении противник потерял до 430 человек личного состава.

На краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР). В районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На этом же направлении сдались в плен трое украинских военнослужащих.

Что касается южнодонецкого направления, то там на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражены две атаки 128-й бригады территориальной обороны в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области. На этом и запорожском направлениях общие потери противника за сутки превысили 170 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

Средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 444 самолета, 240 вертолетов, 4779 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 348 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 179 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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