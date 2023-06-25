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Возгорание в пельменном цехе в Тольятти полностью ликвидировано

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Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Пожар, возникший в здании пельменного цеха на предприятии в Тольятти Самарской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В 14:38 [13:38 мск] пожар полностью ликвидирован. Для тушения привлекались 120 человек и 29 единиц техники», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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ЧП произошло ранее в этот день. Уточнялось, что горели первый и второй этажи. Пожарные подразделения в составе 70 человек были привлечены к ликвидации огня по повышенному рангу вызова, также использовались 23 единицы техники. В 10:50 возгорание было локализовано на площади 500 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек.

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