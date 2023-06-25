«Автодор» сообщил о штатном режиме движения по трассе М-4 «Дон»

Движение по трассе М-4 «Дон» идет в штатном режиме, сообщил в воскресенье, 25 июня, «Автодор» в своем Telegram-канале.

В Ростовской области все ограничения на движение по трассам сняты, в Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что ограничения в регионе на движение личного транспорта снимут в течение дня.

В Госавтоинспекции Краснодарского края заявили о снятии всех ранее введенных ограничений на трассах.

24 июня глава Орловской области Андрей Клычков сказал о том, что въезды и выезды из региона открыты, при этом они находятся под усиленным контролем. В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение транспорта.