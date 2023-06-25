Полиция в Токио задержала мужчину с ножом после инцидента в поезде

Полиция в Токио задержала мужчину с ножом, из-за которого в поезде возникла давка и три человека пострадали. Об этом сообщил телеканал Fuji News Network в воскресенье, 25 июня.

«25 июня в полицию поступило сообщение, что мужчина размахивал ножом на станции Синдзюку, а линия Яманотэ была временно приостановлена, что вызвало волнение и бегство пассажиров. Мужчина иностранного гражданства, у которого, как предполагается, был нож, взят под стражу», — отмечается в материале.

По сообщению полиции, мужчина оказался поваром.

«Подозреваемый с ножом сообщил полиции, что он повар. Предварительно, три полученные пассажирами травмы являются результатом давки, а не настоящими ножевыми ранениями», — говорится в сообщении телеканала.

В конце мая в Сочи 23-летний мужчина напал с ножом на полицейских, один из них получил ранение в руку. Мужчина угрожал также применить насилие к окружающим, и полицейским пришлось применить в отношении него табельное оружие. Злоумышленник был ранен в ногу, после чего госпитализирован.