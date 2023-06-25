Сотрудники МЧС спасли краснокнижную мягкотелую черепаху в Биробиджане

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли дальневосточную черепаху — китайского трионикса. Об этом сообщили 25 июня в ведомстве по России.

Рептилию из Красной книги обнаружили у пожарной части городского МЧС.

«Спасателям пришлось защищать свои руки от зубов хищника, чтобы вернуть его в привычную среду обитания», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

После путешествия на машине длиной 17 км черепаху выпустили в реку Биру, ее привычную среду обитания.

Ранее, 17 июня, сотрудники МЧС в Иркутске спасли утят, которые попали в трубу ливневой канализации. Им помог дайвер Дмитрий Соколов.