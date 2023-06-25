Путин сообщил о своем первостепенном внимании к вопросам спецоперации

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 25 июня, в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что первостепенное внимание уделяет специальной военной операции (СВО). По его словам, «с этого начинается день и этим заканчивается».

В беседе с журналистом для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» российский лидер рассказал о том, как обычно проходит его день. Он отметил, что занимается вопросами, связанными со спецоперацией, в течение всего рабочего дня и круглосуточно находится на связи.

Президент рассказал, что проводит совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждает вопросы, связанные с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и с применением производимых ими вооружений.

«Говорим об их эффективности, о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что большое внимание уделяется всегда и вопросам финансового обеспечения.

«Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении Всегда! С тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества», — сказал Путин.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ОПК многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Мишустин поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

До этого, в апреле, Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов указал на то, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. Глава правительства тогда отметил, что ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей ОПК.

Еще в декабре прошлого года Путин заявил, что важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Российский лидер также отметил важность улучшения характеристик оснащения бойцов с учетом уже полученного опыта.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.