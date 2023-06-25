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Поздняков назвал политическим решение EFC о членстве Федерации фехтования РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) приостановить членство Федерации фехтования России чисто политическим. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 25 июня.

Так он прокомментировал сообщение портала Inside the Games о том, что большинство участников конгресса EFC решили приостановить членство федераций фехтования РФ и Белоруссии в организации.

«С февраля прошлого года Европейская конфедерация фехтования пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики, поэтому здесь обсуждать особо нечего», сказал глава ОКР.

Поздняков добавил, что, как человек, возглавлявший EFC шесть лет, он может точно сказать, «это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения».

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17–18 июня в Болгарии прошел индивидуальный турнир по фехтованию, который изначально должен был пройти в Польше. Однако польские власти отказались выдавать визы российским фехтовальщикам. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал это «настоящей дискриминацией».

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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