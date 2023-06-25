Поздняков назвал политическим решение EFC о членстве Федерации фехтования РФ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение Европейской конфедерации фехтования (EFC) приостановить членство Федерации фехтования России чисто политическим. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, 25 июня.

Так он прокомментировал сообщение портала Inside the Games о том, что большинство участников конгресса EFC решили приостановить членство федераций фехтования РФ и Белоруссии в организации.

«С февраля прошлого года Европейская конфедерация фехтования пытается быть более политической организацией, чем профессиональные политики, поэтому здесь обсуждать особо нечего», — сказал глава ОКР.

Поздняков добавил, что, как человек, возглавлявший EFC шесть лет, он может точно сказать, «это чисто политическое решение, не имеющее ничего общего с идеалами олимпизма и спортивного движения».

17–18 июня в Болгарии прошел индивидуальный турнир по фехтованию, который изначально должен был пройти в Польше. Однако польские власти отказались выдавать визы российским фехтовальщикам. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал это «настоящей дискриминацией».

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.