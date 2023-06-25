Человеческие останки нашли на месте пропажи британского актера Джулиана Сэндса

На месте пропажи британского актера Джулиана Сэндса нашли человеческие останки. Об этом 25 июня сообщает воскресная газета The Mail on Sunday.

Находку обнаружили туристы в районе горы Сан-Антонио в штате Калифорния (США), где пять месяцев назад пропал актер. Тело доставили в офис коронера для опознания.

По данным издания, процесс должен завершиться на следующей неделе.

Сэндс пропал 13 января в районе горы Балди. Тогда спасатели отправились на поиски актера. Из-за плохой погоды и угрозы схода лавин им пришлось приостановить операцию. С того момента проводилось еще несколько поисков.

Джулиан Сэндс — британский актер, известный, в частности, по роли в фильме ужасов «Чернокнижник». Также снимался в таких кинокартинах, как «Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти», «Ватель» и других.