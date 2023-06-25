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Человеческие останки нашли на месте пропажи британского актера Джулиана Сэндса

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Фото: commons.wikimedia.org/5of7
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На месте пропажи британского актера Джулиана Сэндса нашли человеческие останки. Об этом 25 июня сообщает воскресная газета The Mail on Sunday.

Находку обнаружили туристы в районе горы Сан-Антонио в штате Калифорния (США), где пять месяцев назад пропал актер. Тело доставили в офис коронера для опознания.

По данным издания, процесс должен завершиться на следующей неделе.

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Сэндс пропал 13 января в районе горы Балди. Тогда спасатели отправились на поиски актера. Из-за плохой погоды и угрозы схода лавин им пришлось приостановить операцию. С того момента проводилось еще несколько поисков.

Джулиан Сэндс — британский актер, известный, в частности, по роли в фильме ужасов «Чернокнижник». Также снимался в таких кинокартинах, как «Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти», «Ватель» и других.

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