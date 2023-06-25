Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД КНР провел переговоры с замглавы МИД России в Пекине
Общество
Умер один из авторов Конституции России Виктор Шейнис
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного Малино
Общество
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
Экономика
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Мир
Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в РФ
Общество
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализован
Общество
В Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение
Происшествия
Женщину с ребенком спасли в Казани при пожаре из-за загоревшегося телевизора
Мир
В Греции началось голосование на выборах в парламент страны
Мир
СМИ сообщили о планах США развивать новые технологии в военной сфере
Общество
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту исчезновения троих детей на реке

Глава МИД КНР провел переговоры с замглавы МИД России в Пекине

0
Фото: Global Look Press/Alex Timaios Photography
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган в воскресенье, 25 июня, провел встречу в Пекине с заместителем главы российского МИДа Андреем Руденко.

«Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Цинь Ган <…> обменялся с ним мнениями по поводу китайско-российских отношений, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — отмечено в сообщении на сайте МИД КНР.

Другие детали встречи дипломатов не приводятся.

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
И почему не все угрозы Запада могут быть воплощены на практике

До этого, 26 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем выразил ему признательность за взвешенную позицию по украинскому кризису. Встреча Лаврова и Ли Хуэя проходила в Москве.

Ранее, 24 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и министерством коммерции КНР. Документ, подписанный на встрече в Пекине, подразумевает углубление инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами между двумя странами.

Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах.

24 мая китайская газета Global Times отметила, что союз РФ и Китая может стать настоящим геополитическим кошмаром для США. Автор материала считает, что опыт всеобъемлющего политического партнерства РФ и КНР доказывает, что при достижении определенными государствами высокого уровня взаимодоверия мир становится более открытым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023