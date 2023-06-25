Глава МИД КНР провел переговоры с замглавы МИД России в Пекине

Глава министерства иностранных дел Китая Цинь Ган в воскресенье, 25 июня, провел встречу в Пекине с заместителем главы российского МИДа Андреем Руденко.

«Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Цинь Ган <…> обменялся с ним мнениями по поводу китайско-российских отношений, а также международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес», — отмечено в сообщении на сайте МИД КНР.

Другие детали встречи дипломатов не приводятся.

До этого, 26 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем выразил ему признательность за взвешенную позицию по украинскому кризису. Встреча Лаврова и Ли Хуэя проходила в Москве.

Ранее, 24 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и министерством коммерции КНР. Документ, подписанный на встрече в Пекине, подразумевает углубление инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами между двумя странами.

Мишустин заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах.

24 мая китайская газета Global Times отметила, что союз РФ и Китая может стать настоящим геополитическим кошмаром для США. Автор материала считает, что опыт всеобъемлющего политического партнерства РФ и КНР доказывает, что при достижении определенными государствами высокого уровня взаимодоверия мир становится более открытым.