Изучавшую честность сотрудницу Гарварда поймали на лжи

Ученую, которая исследовала честность, поймали на лжи. Сотрудницу Гарварда Франческу Джино обвиняют в сфабрикованных результатах своих исследований. Ученые провели несколько исследований и пришли к выводу, что заявление Джино — полная чушь, передает телеканал «Известия». С момента написания работы в 2012 году выводы Джино процитировали сотни авторов. Позже неточности обнаружили еще в трех статьях исследовательницы. В Гарварде заявили, что ученая находится в отпуске с мая.

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