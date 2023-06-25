В Сербии граждане сдали 100 тыс. единиц нелегального оружия

В Сербии граждане за полтора месяца сдали 100 тыс. единиц нелегального оружия и минно-взрывных устройств. Об этом 25 июня заявил президент республики Александр Вучич.

«На сегодняшний день собрано 100 тыс. единиц оружия и минно-взрывных устройств, а также 4 млн единиц боеприпасов», — в эфире телеканала RTV Pink.

Так, Вучич прокомментировал проводимую в Сербии кампанию по сбору нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев.

Утром 3 мая в начальной школе «Владислав Рыбникарь» в районе Врачар Белгорода семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. Тогда погибли девять человек, еще семеро пострадали. В МИД Франции сообщили, что во время стрельбы погиб французский ученик.

В МВД Сербии уточнили, что в школу подросток пришел с двумя пистолетами, на них есть лицензия на имя его отца. Оружие хранилось в сейфе, предполагается, что мальчик знал код от него.

Позже в этот день виновного поместили в психиатрическую больницу, его родителей задержали. Стало известно, что стрелявший не будет привлечен к уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.

Позже, 5 мая, мужчина устроил стрельбу в Младеноваце, в результате чего погибли восемь человек.

В тот день сербский лидер поручил МВД провести разоружение страны после терактов.