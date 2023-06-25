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Лавров назвал слова Зеленского и Байдена о ядерной угрозе от РФ «потоком сознания»

Лавров: заявления Зеленского и Байдена о ядерной угрозе от РФ являются «потоком сознания»
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Фото: REUTERS/Maxim Shipenkov
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Заявления президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, являются обыкновенным «бурным потоком сознания». Об этом заявил 25 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, как, в общем, и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как это всё истолковывать. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — отметил глава МИД РФ в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

В свою очередь заявления Зеленского на ту же тему, по мнению Лаврова, выглядят еще более странно.

«Это еще более бурный поток сознания. Я не имею медицинского образования. [Глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование. Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность», — добавил он.

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Ранее, 23 июня, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что НАТО нужно обратить внимание на свои действия, а не говорить об опасности применения Россией ядерного оружия.

Тогда посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны. Он отметил, что эти провокационные высказывания способствуют эскалации напряженности.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

26 мая агентство Reuters сообщило, что президент США Байден, комментируя сообщения о перемещении нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию, заявил, что относится к этому событию «чрезвычайно негативно».

Документы о порядке содержания тактического ядерного оружия (ТЯО) подписали Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Последний сказал, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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