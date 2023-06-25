В шести районах Киева отключилось электричество
В Киеве отключилось электричество в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщила 25 июня украинская энергетическая компания «ДТЭК».
«Внимание! Аварийные отключения света в Киеве», — говорится в заявлении.
В компании уточнили, что подача электричества восстановится примерно к 13:00.
Ранее, 20 июня, также сообщалось о проблемах с электроснабжением во многих районах Киева. Причина отключения электричества была неизвестна.
Ночью в тот день в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. По данным администрации города, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). На большей части территории Украины объявлялась воздушная тревога.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.