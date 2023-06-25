Мужчина взорвал петарду на 14-м этаже жилого дома в Санкт-Петербурге

Неизвестный взорвал петарду на 14-м этаже жилого дома в городе Мурьино в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 25 июня телеканал «78».

Инцидент попал на видео.

Жители дома на улице Новой утверждают, что из-за взрыва «квартиры зашатало из стороны в сторону». По словам очевидцев, после подрыва петарды мужчина зашел в лифт и вместе с жильцами спустился на первый этаж.

Жительница дома Карина Калашникова рассказала «Известиям», что взрыв был очень сильный.

«Взрыв был очень сильный, у меня слух стал хуже, очень страшно было, что он в лифте еще что-то сделает», — подчеркнула собеседница.

В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника разыскивают.

Ранее, 20 июня, мужчина взорвал петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках. Впоследствии он объяснил свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников.