На реке в Приморье нашли тело второго из троих пропавших детей
На реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморского края нашли тело второго из троих пропавших детей.
«Тела мальчиков 2012 и 2014 годов рождения обнаружены на дне неподалеку от места купания», — сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по региону.
Вечером 24 июня трое детей пропали без вести на реке Арсеньевке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Как установили следователи, один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, ребенок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.
Утром 25 июня также было найдено тело одного из пропавших детей. Его обнаружили на дне реки около места, где они купались.