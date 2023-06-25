В Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам
В Ростовской области сняты все ограничения на движение по трассам. Об этом 25 июня сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Движение открыто», — рассказал журналистам представитель ведомства и отметил, что это касается всех трасс и въездов в Ростов-на-Дону.
Также в правительстве Ростовской области сообщили, что в Ростове-на-Дону железнодорожные и автовокзалы работают в штатном режиме, движение осуществляется по графику, а билеты находятся в продаже.
Ранее в этот день в Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение. Также губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ограничения в регионе на движение личного транспорта будут сняты в течение дня.
Кроме того, в Госавтоинспекции Краснодарского края также сообщили о снятии всех ранее введенных ограничений на трассах.
При этом пресс-служба государственной компании «Автодор» сообщила, что в Московской и Тульской областях продолжат действовать ограничения на движение транспорта по трассе М-4 «Дон». В отдельных регионах по-прежнему переносят массовые мероприятия, а в Подмосковье, Москве и Воронежской области сохраняется режим контртеррористической операции (КТО).