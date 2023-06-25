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Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В мае текущего года Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении.

Как сообщили 25 июня «РИА Новости», ссылаясь на собственные расчеты, годовая дефляция (снижение цен при одновременном росте покупательной способности) на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до мая 2023 года всего лишь дважды в истории — в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%.

Директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков объяснил, что снижение цен на продукты произошло из-за переориентации путей поставок, расширения расчетов в нацвалютах и роста урожая зерновых, пишет «Газета.Ru».

Он также добавил, что текущая высокая продовольственная инфляция в Европе является следствием политики европейского Центробанка, который продолжает увеличивать ставку. Также на цены влияют подорожавшие энергоносители.

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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в студии «Известий» на полях ПМЭФ-2023 15 июня сообщил, что в апреле в России было снижение цен на продукты на 0,22%, когда к июню прошлого года фиксировалось более 0,5%. Падение, по его словам, произошло за счет снижения цен на плодоовощную продукцию (более 10%).

В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на одной из сессий ПМЭФ-2023 14 июня спрогнозировала продолжение продуктовой дефляции этим летом. При этом предполагается, что продукты питания не внесут вклада в инфляцию.

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