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Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализован

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Фото: скриншот
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Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализован на площади 500 кв. м. Об этом 25 июня сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

В сообщении ведомства в Telegram указано, что пожар был локализован в 10:50.

Пожар произошел ранее в этот день уточнялось, что горят первый и второй этажи. Пожарные подразделения в составе 70 человек были привлечены к ликвидации огня по повышенному рангу вызова, также используются 23 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, ранее самостоятельно из здания эвакуировались 95 человек.

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