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Тело одного из троих пропавших в Приморье детей обнаружено на дне реки

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Тело одного из детей, пропавших на реке Арсеньевка Яковлевского района Приморского края, обнаружено на дне реки неподалеку от места, где они купались. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Тело мальчика 2012 года рождения обнаружено на дне неподалеку от места купания», — рассказал ТАСС представитель надзорного органа.

Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка пропали без вести на реке Арсеньевке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Как установили следователи, один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, ребенок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.

Поисковые мероприятия продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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