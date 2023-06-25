Тело одного из троих пропавших в Приморье детей обнаружено на дне реки
Тело одного из детей, пропавших на реке Арсеньевка Яковлевского района Приморского края, обнаружено на дне реки неподалеку от места, где они купались. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Тело мальчика 2012 года рождения обнаружено на дне неподалеку от места купания», — рассказал ТАСС представитель надзорного органа.
Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка пропали без вести на реке Арсеньевке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Как установили следователи, один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, ребенок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся.
Поисковые мероприятия продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.