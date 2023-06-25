Женщину с ребенком спасли в Казани при пожаре из-за загоревшегося телевизора

В Казани пожарные спасли женщину с ребенком из 14-этажного дома, в одной из квартир которого произошел пожар из-за неисправного телевизора. Об этом сообщили 25 июня в главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Известно, что пожар возник 24 июня в квартире на третьем этаже. Двадцать пять жильцов дома смогли выбраться самостоятельно, однако проживающей этажом выше семье из-за сильного задымления потребовалась посторонняя помощь.

«С четвертого этажа пожарные <...> спасли с помощью маски спасаемого женщину с ребенком. Происходило горение телевизора в комнате на площади 1 кв. м», — отмечено в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Возгорание было потушено менее чем за полчаса, пострадавших нет. Специалисты установят причину, по которой загорелся телевизор.

Ранее, 13 февраля, на юге Москвы из-за электросамоката загорелась квартира в многоэтажке. Аккумулятор устройства вспыхнул во время зарядки. Огонь перекинулся на мебель и охватил комнаты за несколько минут. Жильцы успели быстро взять документы и вещи и покинуть квартиру. За полчаса их жилье выгорело полностью. До соседних квартир пламя не добралось.