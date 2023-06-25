Автобусные рейсы из Москвы на курорты Кубани отправятся по расписанию

Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик в воскресенье, 25 июня, начнут вновь отправляться по расписанию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик (включая утренний, с отправлением в 10:00) состоятся согласно расписанию, подтвердили в диспетчерской автостанции Новоясеневская», — указано в Telegram-канале ассоциации.

Накануне в АТОР сообщали, что туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России.

В свою очередь Госавтоинспекция Краснодарского края 25 июня проинформировала, что все ограничения, введенные ранее на трассах региона, сняты.

Днем ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил, что въезды и выезды из региона открыты, однако находятся под усиленным контролем. Также ограничен въезд в Ростовскую область со стороны Краснодарского и Ставропольского краев и из Волгоградской и Воронежской областей.