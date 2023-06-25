Хакер осужден в США на пять лет за взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter

Взломавший более 100 аккаунтов политиков и знаменитостей в Twitter британский хакер Джозеф О'Коннор осужден на пять лет тюрьмы судом Нью-Йорка. Об этом стало известно 25 июня из заявления суда.

Прокуратура вынесла приговор британцу «за участие в широкомасштабной киберпреступной деятельности».

Известно, что О'Коннор признал в суде США вину во взломе 130 аккаунтов политиков и знаменитостей в 2020 году с целью мошенничества и вымогательства. В результате Twitter был вынужден заморозить аккаунты нескольких известных личностей. Как отмечает The Guardian, в общей сложности 23-летний О'Коннор и его соучастники украли более $794 тыс. в виде криптовалюты, которые ему теперь необходимо возместить жертвам.

Среди пострадавших от взлома — нынешний президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, рэпер Канье Уэст, основатель Amazon Джефф Безос, компании Apple, Uber и другие. После взлома страниц на них появлялись сообщения, в которых известные личности якобы обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

Ранее, 14 января, агентство Bloomberg сообщило, что на компанию Twitter был подан иск из-за предполагаемой утечки данных, которая, возможно, раскрыла информацию более чем 200 млн пользователей. Житель штата Нью-Йорк Стивен Гербер утверждал, что его личная информация была среди кеша данных, полученных хакерами в период с 2021 по 2022 год. Истец намерен добиться денежной компенсации более $5 млн.

12 декабря 2021 года хакеры взломали страницу в Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди. На ней было размещено фальшивое сообщение, что Индия якобы признала криптовалюту биткоин платежным средством.