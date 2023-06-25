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В Приморье возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трех детей на реке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения трех детей на реке Арсеньевка в Приморском крае, прокуратурой Яковлевского района организована проверка.

В Telegram-канале регионального Следственного комитета (СК) РФ 25 июня уточнили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Сотрудниками следственного управления установлено, что один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу ребенок вылез на берег, позвонил матери и рассказал о случившемся, после чего с детьми оборвалась связь.

В настоящее время их местоположение неизвестно.

Сейчас на месте, где купались дети, следователи проводят осмотр. Поисковые мероприятия продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка, пропали без вести на реке Арсеньевке. Правоохранительные органы призвали всех, кто обладает информацией о местонахождении детей, обращаться в любой отдел внутренних дел.

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