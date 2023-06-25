В Приморье возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трех детей на реке

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения трех детей на реке Арсеньевка в Приморском крае, прокуратурой Яковлевского района организована проверка.

В Telegram-канале регионального Следственного комитета (СК) РФ 25 июня уточнили, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.

Сотрудниками следственного управления установлено, что один из детей начал тонуть и звать на помощь друзей, последние попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу ребенок вылез на берег, позвонил матери и рассказал о случившемся, после чего с детьми оборвалась связь.

В настоящее время их местоположение неизвестно.

Сейчас на месте, где купались дети, следователи проводят осмотр. Поисковые мероприятия продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером 24 июня трое детей — два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка, пропали без вести на реке Арсеньевке. Правоохранительные органы призвали всех, кто обладает информацией о местонахождении детей, обращаться в любой отдел внутренних дел.