Подавляющее большинство жителей Крыма, а не только русскоговорящая часть населения, стремились к возвращению в Россию. Об этом заявил 25 июня глава парламента республики Владимир Константинов.

«Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное», — приводит его слова «РИА Новости».

Таким образом Константинов поправил бывшего президента США Барака Обаму, который в интервью CNN признал, что многие русскоговорящие крымчане хотели воссоединения полуострова с РФ в 2014 году.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что высказывания Обамы содержат в себе рациональное зерно.

18 марта ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Москва неоднократно заявляла, что жители республики демократическим путем выразили свою позицию и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.