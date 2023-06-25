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Выпускные в Белгородской области прошли без происшествий

Гладков сообщил, что выпускные в Белгородской области прошли без происшествий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 июня сообщил, что никаких инцидентов во время выпускных вечеров в регионе не было.

«Вчера у нас прошли выпускные. Информации о том, что где-то в населенном пункте Белгородской области прошли происшествия, у меня нет. Главы вечером доложили, что дневные мероприятия прошли спокойно. По ночным событиям, если они таковые все-таки были, информации о том, что происшествие произошло, у меня нет», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области в городе Шебекино загорелось промышленное предприятие после атаки беспилотника со взрывным устройством. Пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают Белгородскую и Курскую области. По состоянию на 1 июня, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, было повреждено 10 предприятий в городе Шебекино. Предварительно, на их восстановление понадобится 13 млрд рублей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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