Американские чиновники успокаивали европейцев из-за ситуации в России

Американские власти были вынуждены звонить своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их в связи с ситуацией, которая разворачивалась в России. Об этом в субботу, 24 июня, сообщила Politico, ссылаясь на чиновника из США.

По данным журналистов, США хотели удостовериться, что европейские страны будут нейтральны в этом вопросе, а также призывали их «не праздновать победу».

Как сообщает Politico, американский лидер США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальника штабов ВС США Марк Милли обзванивали коллег из Европы, обсуждая тему происходящего вокруг ЧВК «Вагнер» в России.

Во время телефонных переговоров стороны признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют «беспрецедентную возможность для наступления», написали в издании, добавив, что Вашингтон продолжает наблюдать за перемещениями ЧВК «Вагнер». Однако, отмечает Politico, власти США до сих пор не подготовили официальную оценку по всей произошедшей ситуации, предупредив, что окончательные выводы делать пока рано.

«Я не вижу, как это может им (российской стороне и ее бойцам. — Ред.) повредить», — сказал изданию один из высокопоставленных чиновников администрации.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с президентом России Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В этот же день глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань также сообщил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону.