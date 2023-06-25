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American Greatness: растущие потребности ВСУ ударили по влиянию США в мире

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Обязательства по поставкам оружия Украине, которые взяли на себя американские власти, подрывают обороноспособность и международный авторитет США. Такое мнение высказал обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон.

Он указал на стремление Киева пролоббировать увеличение объемов военной помощи, даже если это противоречит законам.

«Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов Америки так, как еще никому в новейшей истории не удавалось», — заявил журналист.

По его словам, Вашингтону необходимо проявить решительность для того, чтобы избавиться от балласта, и сделать это как можно скорее, пока ресурсы для самозащиты не иссякли. В противном случае страна окажется в уязвимом положении и, конечно, уже не будет идти речи о вмешательстве в какие-либо сторонние конфликты.

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19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

16 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

До этого, 10 июня, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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