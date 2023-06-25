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В США назвали потери ВСУ при контрнаступлении важным уроком для страны

American Greatness: потери ВСУ при контрнаступлении послужат для США важным уроком
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при осуществлении контрнаступления станут серьезным уроком для США. Об этом заявил обозреватель издания American Greatness Кристофер Роуч.

«Украина потеряла огромное количество солдат и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, которые изучают военное дело», — отметил эксперт.

Журналист считает, что бригады ВСУ не лучшим образом показали себя на поле боя, даже несмотря на обучение странами НАТО. По его словам, украинские военные не слишком умело владеют боевой техникой.

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Между тем 23 июня газета The Times узнала, что украинские военные оказались в непростой ситуации на фоне завышенных ожиданий от контрнаступления. Тот факт, что любая неудача ВСУ вызывает большой ажиотаж, негативно сказывается на мотивации служащих.

В тот же день газета The New York Times отметила, что начало контрнаступления не принесло быстрых прорывов. При этом власти США всё еще надеются, что ВСУ смогут получить преимущество.

Накануне CNN привел слова источника о том, что наступательные операции Украины находится на ранней стадии. В этой связи США и их союзники хотят подождать до июля, прежде чем оценивать ход боевых действий.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» армии тем, что часть маршрутов заминирована.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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