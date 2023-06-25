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Вертолеты группировки «Запад» нанесли удары по двум бригадам ВСУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 25 июня сообщил, что экипажи ударных вертолетов нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки «Запад» нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — приводит его слова ТАСС.

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Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Бронированная боевая машина противника пыталась вести огонь по позициям российских сил.

22 июня экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ. Помимо непосредственного противодействия ВСУ, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, а также поддержке с воздуха других подразделений.

До этого, 21 июня, Зыбинский сообщил, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 10 авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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