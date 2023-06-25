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ВС РФ уничтожили более 50 боевиков и семь бронемашин ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов 25 июня сообщил, что российские военные ликвидировали более 50 боевиков и семь боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке южнодонецкого направления.

Он отметил личную заслугу командира мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки капитана Александра Булатова в отражении наступления ВСУ. По его словам, при отражении атаки украинских боевиков Булатов грамотно организовал оборону и мужественно командовал составом, чем вдохновлял военных.

«В ходе боя рота капитана Александра Булатова уничтожила семь боевых бронированных машин и более полусотни националистов. Понеся существенные потери, противник отступил. Позиции российских войск были удержаны», — приводит его слова «РИА Новости».

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении российские служащие пресекли ротацию ВСУ. Также расчеты самоходных установок «Мста-С» уничтожили две группы украинских минометчиков около поселений Кисловка и Табаевка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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