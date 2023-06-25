Два человека погибли в результате стрельбы на уличной вечеринке в США

В результате перестрелки в городе Сагино (штат Мичиган, США) два человека погибли, еще 15 пострадали. Об этом в субботу, 24 июня, сообщила пресс-служба местной полиции.

Согласно заявлению правоохранителей, инцидент произошел во время масштабной уличной вечеринки. Около полуночи в полицию поступило экстренное сообщение о стрельбе.

Предполагается, что между несколькими гостями мероприятия завязалась потасовка, в ходе которой кто-то открыл огонь. Уточняется, что в перестрелке использовалось не менее пяти единиц оружия разного калибра.

Часть людей получили огнестрельные ранения, некоторые попали под колеса автомобилей при попытке убежать из опасной зоны. Двое пострадавших — 19-летний юноша и 51-летняя женщина — впоследствии скончались.

Другие 15 человек были госпитализированы. Информации об их состоянии на данный момент нет.

Ранее, 18 июня, сообщалось, что в городе Уиллоубрук в окрестностях Чикаго в США в результате массовой стрельбы один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии и почти 30 пострадали. Инцидент произошел на парковке, где проходила вечеринка с участием около 200 подростков и взрослых.