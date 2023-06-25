Выпускники поделились впечатлениями от трансляции «Алых парусов»

Выпускники из различных регионов России 25 июня поделились впечатлениями от просмотра трансляции «Алых парусов».

«Очень классно прошло это мероприятие. Нам очень всем понравилось, всё впечатляет там. Особенно эти алые паруса. Этот корабль. SHAMAN, он так поет красиво» — приводит слова выпускника из Казани Вячеслава Гаранина Пятый канал.

На Камчатке выпускники отметили, что возможность наблюдать за праздником в Санкт-Петербурге является уникальной возможностью.

«Конечно же, это замечательное событие для всех выпускников. «Алые паруса» являются символом праздника. И будучи даже находясь на Камчатке, конечно же, это уникальная возможность в онлайн-трансляции наблюдать за этим грандиозным событием», — подчеркнул выпускник Максим Дружинин.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

На «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Выпускник петербургского кадетского корпуса Михаил назвал фестиваль «Алые паруса» незабываемым и трогательным событием. По его словам, момент, когда по Неве прошел бриг «Россия», стал для него переломным.

Фестиваль «Алые паруса — 2023» в Санкт-Петербурге посетили выпускники из Мариуполя. Школьник Никита Мирошниченко назвал праздник предвкушением грандиозного и интересного. Он признался, что в его жизни еще не было такого масштабного концерта.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.