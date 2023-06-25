Певец Gafur посоветовал выпускникам верить в себя

Музыкальный исполнитель Gafur дал совет выпускника после выступления на «Алых парусах» в ночь на 25 июня.

Он призвал выпускников верить в себя и никого не слушать.

«Лучше попробовать, чем жалеть потом, что ты не попробовал. Поэтому верьте в себя, слушайте себя, только вперед, и у вас всё получится», — сказал музыкант в беседе с Пятым каналом.

Как отметил Gafur, он впервые исполнил свою песню на публике именно на выпускном вечере, поэтому для него этот праздник очень важен. По словам музыканта, его удивил масштаб «Алых парусов». Он выразил благодарность за то, что оказался причастен к мероприятию.

Также Gafur рассказал, что ему очень понравился вайб и молодежь, которая абсолютно свободно и без комплексов танцевала и веселилась.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

На «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Выпускник петербургского кадетского корпуса Михаил назвал фестиваль «Алые паруса» незабываемым и трогательным событием. По его словам, момент, когда по Неве прошел бриг «Россия», стал для него переломным.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.