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Обозреватель The Times заявил об историческом развороте РФ от Европы

The Times: Запад должен принять исторический разворот России от Европы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия отворачивается от Европы, и западным государствам стоит принять этот факт. Такое мнение 22 июня высказал обозреватель газеты The Times Макс Гастингс.

«Нам предстоит адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — заявил он.

Гастингс также отметил, что попытки вернуть Москву на приемлемый для Запада курс с помощью санкций оказались безуспешными. В конечном итоге РФ более стойко перенесла политику ограничений, чем оппоненты, против которых обернулись их собственные рестрикции.

Журналист напомнил, что на сегодняшний день оборонная промышленность почти по всей Европе находится в плачевном состоянии. По его словам, эта уязвимость требует пристального внимания властей, которым необходимо заняться укреплением собственных вооруженных сил.

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Как заявил 23 июня в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, вводя новые санкции, ЕС показывает, что предыдущие меры не приносят результата. По его словам, новые ограничения будут вводиться еще не один год, а уже существующие могут длиться десятилетиями.

Министр финансов РФ Антон Силуанов до этого, 15 июня, также подчеркивал, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи с введением западных санкций и будет справляться с ними и в будущем. Министр указал, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности.

Ранее, 20 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европейскому союзу (ЕС) не хватает критических материалов для производства боеприпасов, их приходится закупать. По его словам, это ослабляет стратегическую автономию Евросоюза и представляет реальный риск для его безопасности.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

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