Гость из Сирии назвал «Алые паруса» волшебным и удивительным праздником

Праздник «Алые паруса», прошедший на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посетил гость из Сирии Абас Рашад, который 25 июня поделился своими эмоциями и впечатлениями по поводу торжества.

Он сказал, что для него фестиваль «Алые паруса» является одним из самых прекрасных российских праздников, и он рад увидеть всё своими глазами.

«Я специально в Санкт-Петербурге. Это праздник специально для выпускников. Раньше я видел этот праздник в телевизоре. Сегодня я реально здесь, и это было удивительно, прекрасно, волшебно. Я очень рад, что я здесь с вами сегодня», — высказался Абас, отметив особую атмосферу мероприятия.

Ранее сообщалось, что перед окончанием шоу ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу желаний от выпускников из Нижнего Новгорода.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

В концертной программе фестиваля приняли участие группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене «Алых парусов» выступили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После по Неве прошел Бриг «Россия» с алыми парусами. Публика встретила корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над рекой развернулось водно-пиротехническое шоу. Фестиваль завершился грандиозным салютом.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.