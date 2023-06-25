Врач назвала причины для срочного обращения к стоматологу

Многие ходят на приемы к стоматологам только в случае боли, однако некоторые люди терпят до последнего и принимают большое количество обезболивающих. Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук в воскресенье, 25 июня, в беседе с агентством «Прайм» рассказала, насколько долго можно терпеть зубную боль.

Если после возникновения боли и до похода к врачу проходит два дня, то это является нормальной ситуацией, отметила врач. За такой промежуток времени не произойдет чего-либо критического.

«Исключение составляют случаи, когда появился отек. В таких ситуациях ждать нельзя. Если начался отек — это означает, что идет активный воспалительный процесс. И даже за пару дней ситуация может усугубиться», — предупредила врач.

Получение травмы также является поводом экстренно обратиться к специалисту. К примеру, удар о какую-либо поверхность челюстью может повлечь за собой подвижность одного или нескольких зубов, в таком случае, при немедленном обращении в клинику пациенту наложат шину и зубы удастся спасти, предупредила Левчук.

В любом случае при внешнем воздействии на зубы стоматолог рекомендует посетить врача как можно скорее.

Также стоит сходить к врачу, если появилась чувствительность зубов, которые начали реагировать на изменения температуры, механические или химические раздражители. Возникновение данного дискомфорта может быть вызвано многими причинами, которые врач сможет определить и назначить подходящее лечение. При долгом откладывании посещения стоматолога лечение может обойтись в огромную сумму, предупредила Левчук.

Кроме того, как рассказала врач, затягивать с посещением стоматолога не стоит если в зубе появилась дырка или откололся кусочек. Это кариес, который легче и правильнее лечить на начальных этапах. Если пациент будет ходить с таким зубом месяцами, то может начаться воспалительный процесс, который приведет к его потере.

При появлении покраснения, воспаления или кровоточивости десен также необходимо обратиться к специалистам, потому что это первые признак гингивита — заболевания десен. При отсутствии лечения, оно может привести к пародонтиту, опасному заболеванию, которое может привести к потере даже здоровых зубов.

Ранее, 20 июня, стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала, что заболевания полости рта могут негативно сказываться на работе внутренних органов. В том числе она назвала боль в ушах и голове последствиями кариеса.