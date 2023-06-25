Трое детей от 8 до 12 лет пропали на реке в Приморье

Трое детей от 8 до 12 лет пропали без вести на реке Арсеньевке в Яковлевском районе Приморья. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Отмечается, что дети отправились на реку в субботу около 12:00 (05:00 мск), после чего не вернулись обратно домой.



«Полицейскими организованы поисково-спасательные мероприятия. В поисковых мероприятиях принимают участие волонтеры и сотрудники МЧС», — рассказали в пресс-службе.

Среди пропавших два мальчика в возрасте 8 и 9 лет, а также 12-летняя девочка. Правоохранительные органы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении детей, обращаться в любой отдел внутренних дел.

15 июня сообщалось, что двое детей утонули в селе Полтавка Приморского края. Их тела нашли спасатели краевого ГО и ЧС.