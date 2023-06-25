БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта спецоперации

Боевые машины пехоты БМП-3Ф, разработанные для морской пехоты, будут модернизироваться на основе опыта спецоперации. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба «Высокоточных комплексов» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Отмечается, что изменения будут вноситься с учетом применения базовой «сухопутной» БМП-3 в зоне боевых действий.

«Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

Накануне в «Высокоточных комплексах» сообщили о достоинствах новейшей системы контроля воздушного пространства (СКВП). Отмечается, что система может выступать элементом системы управления беспилотных летательных транспортных аппаратов при чрезвычайных ситуациях.