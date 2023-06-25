Gyazov$ Brother$ исполнили свои лучшие хиты на «Алых парусах»

Группа Gyazov$ Brother$ 25 июня выступила на фестивале «Алые паруса» и спела свои главные хиты в портале «Космос».

Музыканты удивили выпускников, исполнив песню «Фаина» группы «На-на». Ребята были в восторге от этого и подпевали каждое слово.

Артисты также спели свои хиты под названием «Малиновая лада», «Пошла жара», «Я ты море».

Также в фестивале приняли участие SHAMAN, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», BURITO, The Hatters, Тося Чайкина, LYRIQ и другие популярные исполнители.

Праздник стартовал 24 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» города принадлежит выпускникам и только им.

Ведущими «Алых парусов» в этом году стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они приветствовали выпускников на Дворцовой площади, после чего дали слово ребятам, чтобы те могли во всеуслышание поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Фестиваль завершился проходом брига «Россия» с алыми парусами по Неве и грандиозным салютом.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.