В Судаке произошел пожар в кафе

В Судаке произошел крупный пожар. Об этом 25 июня сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Отмечается, что информация о пожаре на улице Набережная поступила 24 июня в 21:55. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании кафе.

Согласно информации МЧС, ликвидировать пожар удалось 25 июня в 01:17. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

Информации о пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются все причины произошедшего.

Накануне сильный пожар произошел в Воронеже. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что загорелся резервуар с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. Для тушения возгорания прибыл пожарный поезд. Позднее в МЧС заявили о ликвидации пожара. По оперативной информации, пострадавших нет.