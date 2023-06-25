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Синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду 25 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачно с прояснениями, местами по области небольшой дождь и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 25, июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, ночью похолодает до +9.

Днем прогнозируется северный ветер со скоростью 4–9 м/c, ночью — восточный и северо-восточный ветер, его скорость составит 6–11 м/c.

Атмосферное давление — 748–749 мм ртутного столба.

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Ранее, 23 июня, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в столице. При этом несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня, указал он.

Между тем 22 июня координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк в разговоре с «Известиями» заявил, что высокая солнечная активность может привести к очень жаркому лету на Земле.

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