Юлианна Караулова поделилась впечатлениями от выступления на «Алых парусах»

Певица Юлианна Караулова призналась, что всю жизнь мечтала выступить на «Алых парусах». Об этом 25 июня она рассказала в беседе с Пятым каналом.

«Я всегда мечтала выступить на «Алых парусах». Как-то не получалось, не случалось. И вот сегодня я здесь. Я очень рада, потому что действительно это моя большая мечта. Здесь потрясающая энергетика. Вообще петь на Дворцовой площади — это событие», — поделилась она.

Как отметила певица, выпускники были улыбчивы и светлы. Она пожелала им хорошо провести лето, отдохнуть, чтобы с новыми силами ворваться в следующий жизненный этап. Караулова также пожелала будущим студентам продуктивной учебы и не бояться делать ошибки.

«Получать удовольствие от себя, от обучения, новых друзей, новых открытий. Чтобы жизнь была благосклонной. Это важно», — подчеркнула она.

Караулова добавила, что желает всем выпускникам именно такого яркого праздника прощания со школой. Также она выразила желание, чтобы и у ее сына был именно такой выпускной.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками. Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Также на «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO и исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ.

После бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.