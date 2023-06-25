Командир «Ахмата» опроверг сообщения о выводе спецназа из Белгорода

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в воскресенье, 25 июня, опроверг ТАСС информацию о выводе бойцов подразделения из Белгорода.



Он прокомментировал ранее появившиеся сообщения в соцсетях о том, что подразделение якобы полностью выведено из Белгородской области.



«Насчет подразделений «Ахмат», выведенных из Белгорода, не в курсе. <...> Никто и никого оттуда не выводил, это всё разговоры», — заявил командир.

Ранее, 21 июня, военкор «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» пресекли попытки прорыва диверсионных групп в Белгородской области.

15 июня стало известно, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Так, бойцы заступили на дежурство на пропускном пункте у села Козинка Грайворонского района, в районе населенного пункта Нехотеевка также укрепляются на территории КПП.

Кроме того, 19 июня военкор «Известий» рассказал, что российские саперы продолжают исследовать территорию Белгородской области на предмет взрывоопасных предметов. Саперы обнаружили и обезвредили взрывное устройство ОЗМ-72 — так называемую лягушку, которую забросили украинские противники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.