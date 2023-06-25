Ведущие «Алых парусов» призвали выпускников сохранить чистоту в стране

Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич со сцены фестиваля «Алые паруса» призвали выпускников оставить потомкам нашу страну в чистоте. Праздник проходит в ночь на 25 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Хрусталев и Галич открыли новый портал сцены, который называется «Экология».

«Такой страны, обладающей такими огромными природными ресурсами — нет в мире. У нас есть и озеро Байкал!» — заявил Хрусталев.

Ранее в этот день Дмитрий Хрусталев и Ида Галич во время выступления группы «Моя Мишель» пообщались с выпускниками и сделали памятные фото. Тогда же ведущие открыли на сцене портал «Спорт».

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с приветственной речью на празднике «Алые паруса» и дал старт мероприятию.

Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов». Торжественную речь слушали тысячи ребят, которые собрались на Дворцовой площади.

Позже слово дали виновникам торжества — они воспользовались этой возможностью, чтобы поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Певица Юлианна Караулова выступила перед выпускниками на фестивале «Алые паруса». Она призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё».

Также музыкальная группа The Hatters порадовала российскую молодежь своим выступлением на фестивале «Алые паруса». Артисты уже второй год подряд поздравляют выпускников в Санкт-Петербурге. По словам лидера The Hatters Юрия Музыченко, этот праздник теперь навсегда в его сердце.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов сообщил, что выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.