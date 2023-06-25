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Пушилин заявил об успехах ВС РФ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военные успешно ведут бои на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 24 июня, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«С ребятами пообщался. Всё очень сложно, но абсолютно контролируемо. <…> На краснолиманском, северном направлении есть успехи у подразделений Вооруженных сил РФ, что-то уже радует, ребята там продолжают движение вперед», — рассказал он.

Кроме того, врио главы республики отметил появление перспектив на авдеевском направлении. По его словам, они будут очень болезненными для противника, и отметил, что понимает, как они будут развиваться.

Пушилин также сообщил, что на горловском направлении ситуация контролируемая, а на артемовском она почти не поменялась. Он добавил, что продолжались обстрелы по самому Артемовску.

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Ранее в этот день Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР. Кроме того, он рассказал, что обсудил с командиром 114-й бригады Ильей Малым обстановку на авдеевском направлении. Врио главы ДНР указал, что она полностью под контролем.

Тогда же Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно отражают атаки противника по всей линии боевого соприкосновения в ДНР.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ, а также гаубицу «Мста» на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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